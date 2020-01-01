«الدستور» مع سرّيحة إسكندرية.. «البيع من غير صوت.. طب إزاي؟» (فيديو)

بدأت أحياء الإسكندرية تنفيذ قرار المحافظ اللواء محمد الشريف، بمنع الباعة الجائلين من استخدام مكبرات الصوت، وشنت حملات لمواجهتها.



ورصدت «الدستور» آراء بعض الباعة الجائلين، ففي أحد أزقة منطقة الإبراهيمية وقف محمود السيد بائع فاكهة، مناديا على بضاعته بصوته دون استخدام مكبر الصوت: «الميكرفون صادره الحى ودفعت 500 جنيه غرامة، ومكنتش أعرف إنه ممنوع».



وقال لـ«الدستور»: «فوجئت بالحي يصادر مكبر الصوت أمس أثناء سيري لبيع الفاكهة بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة، وكنت لا أعرف شيئًا عن منعه، لأنني لو أعرف كنت حافظت على ماكينة الصوت التي يصل ثمنها 5000 جنيه».



وأضاف: «نحن بائعين على باب الله نعمل بمهنة شريفة توارثناها أبًا عن جد وهي بيع الفاكهة ولا نعرف لنا مهنة أخرى، وكنا نراعي المواطنين أثناء استخدام المكبر فلا يجوز استخدامه في موعد الصلاة، أو في الصباح الباكر أو الليل فكنت استخدمه بين صلاتي الظهر والعصر فقط».



وأوضح محمد سعيد، بائع متجول، أنه ملتزم بالقرار وهو ما جعله يخرج للعمل معتمدًا على صوته فقط، لافتًا إلى أن ذلك يجعل الكثير من الأهالي لا يعلمون بوجود بائع في الشارع، فمهما كان الصوت جهور لا يصل إلى الأدوار العليا، وكنا نراعي المواطنين ولا نستخدم الميكرفون بكثرة، فنحن مع القرار لكن لا بد أن ينظر إلينا بعين الرحمة.



وقال عمر عبد السلام بائع روبابيكيا، إنه منذ بداية عمله لا يستخدم مكبر الصوت، رغم أن زملائه يستخدمونه لأنه الكثير منهم لا يقوى على المنادة.



وفي منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، وقف «مينا» على سيارة نقل محملة بالخضروات ينادي على بضاعته من خلال مكبر الصوت.

وقال لـ«الدستور»: «لسه عارف موضوع منع الميكرفون، بس هعمل إيه لازم أنزل بيه، وممكن يتاخد مني.. الناس هيعرفوا إزي إني ببيع من غير مكبر الصوت».



وأضاف أن بعض الباعة يستغلون الميكرفون بطريقة خاطئة، وهم السبب في القرار فمنهم من يبدأ العمل مبكر جدا، ومنهم من يعتبره أداة للمزاح فلا يفصل في المناداة على بضاعته، ما يسبب أذى للأهالي، والمرضى والطلبة.



وطالب بتقنين استخدام مكبر الصوت وليس منعه نهائيًا أو استخدام نوع معين بديلًا عن مكبرات الصوت الكبيرة، لكي نستطيع أن نعمل دون إيذاء.