«حماة الوطن» يهنئ المصريين برأس السنة

هنأ المهندس علاء السعدني، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، الشعب المصرى والإخوة المسيحيين برأس السنة الميلادية الجديدة والعام الميلادى الجديد.



وقال السعدني، في بيان الثلاثاء:"نتمنى أن يكون العام الجيد عام خير ورخاء على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والعالم أجمع، وأن تكون هناك تطلعات أكبر فى التنمية والاستقرار من العام الماضى، متوجّهًا بالتهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد".



أضاف أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية:"ندعو الله ونحن نستقبل عامًا جديدًا أن يحفظ استقرار بلادنا ومؤسساتها الوطنية، والقارة الإفريقية والأمة العربية وأن تسود رؤية القائد والزعيم السيسي فى إرساء السلام وتحقيق التنمية المستدامة.