بومبيو: جماعات مدعومة من إيران تهدد سفارتنا في بغداد

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن الميليشيات المدعومة من إيران تهدد سفارتنا في بغداد.



فيما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، على أن الهجوم الذين شنه متظاهرو الحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وحمَّل إيران مسئولية الهجوم على السفارة.



نشر ترامب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال خلالها: "قتلت إيران مقاول أمريكي وأصابت الكثيرون، وردينا بالقوة، وسوف نفعل ذلك دائمًا، والآن تقوم إيران بتنظيم هجوم إرهابي على السفارة الأمريكية في العراق، وهي تتحمل المسئولية الكاملة، بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة، وأبلغنا بذلك".



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا "الحشد الشعبي" الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.



ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته والتوقف عن التدخل في شئونه الداخلية.