«التضامن» تستعرض خطة صندوق مكافحة التعاطي في 2020

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أبرز محاور خطة عمل الصندوق خلال 2020، حيث سيتم إعلان نتائج المسح القومى لمشكلة المخدرات مارس 2020، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية.



ويعد أول مسح يشمل كافة المحافظات، لمعرفة الوضع الحقيقى للتعاطى في المجتمع المصرى حاليًا، والتعرف على المستجدات على الظاهرة وأكثر أنواع المخدرات انتشارا بين الفئات المختلفة وبناءً على نتائج هذا البحث، سيتم تحديث الخطة القومية لمواجهة مشكلة المخدرات وإطلاقها فى يونيو 2020، كما سيتم تنفيذ برامج الوقاية من أضرار المخدرات فى 12 ألف مدرسة و500 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بجانب إنشاء مقرات لصندوق الإدمان فى جامعات سوهاج والإسكندرية وحلوان وجنوب الوادى "للاستثمار طاقات الطلاب وتوعيتهم بأضرار المخدرات.



كما يستهدف الكشف على 300 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، كما سيتم افتتاح مراكز علاج جديدة في 6 محافظات "بنى سويف، الفيوم، سوهاج، البحر الأحمر، دمياط، وبورسعيد"، وذلك خلال عام 2020.