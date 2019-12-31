مشاورات روسية ألمانية نرويجية حول سوريا في موسكو

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، مع سفيري بلجيكا وألمانيا لدى موسكو، الأوضاع في سوريا.



وذكرت الخارجية الروسية في بيان مقتضب أنه جرى تبادل الآراء حول الوضع في الجمهورية العربية السورية؛ بما في ذلك البعد الإنساني في سياق مناقشة هذا الموضوع في مجلس الأمن الدولي.



كان الاتحاد الأوروبي، دعا يوم الأحد الماضي الجيش السوري وحلفاءه لوقف التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، مؤكدا أن الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتشريد عشرات الآلاف وزاد من خطورة الأوضاع الإنسانية.