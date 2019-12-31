«الصحفيين» تختتم تدريب 210 من مراسلي المحافظات

اختتمت اليوم الدورات التدريبية التي نظمتها لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، للزميلات والزملاء بجميع المحافظات، في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية بهدف تطوير الأداء المهني للصحفيين، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين 210 صحفيا وصحفية.



وانطلقت سلسلة الدورات التدريبية شهر نوفمبر الماضي، حيث عقدت الورشة الأولى في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر في مدينة المنصورة، للصحفيين بمحافظات (الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية ودمياط)، حول السلامة المهنية والشخصية، والحماية القانونية للصحفيين، وشارك فيها 65 زميلا وزميلة.



وعقدت الورشة الثانية في مدينة الأقصر في الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر الجاري، وشارك فيها 65 صحفيا من محافظات: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد).



الورشة الثالثة عقدت في محافظة الإسكندرية بمشاركة 40 صحفيا من محافظات: (الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة)، في الفترة من 19 إلى 26 ديسمبر، حيث ناقشت محورين، الأول مهارات الديسك، حاضر فيها الكاتب الصحفي محمد الدسوقي، والمحور الثاني مهارات السيناريو، وحاضر فيها الكاتب الصحفي سمير الجمل.



وعقدت الورشة الرابعة والأخيرة في مدينة الإسماعيلية، بمشاركة 40 زميلا وزميلة من محافظات: (الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والشرقية، وشمال وجنوب سيناء)، في الفترة من 28 الى 31 ديسمبر، حيث ناقشت محورين، الأول مهارات الديسك، والثاني عن صحافة الموبايل، حاضرت فيها الزميلة صفاء عاشور.