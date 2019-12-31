أحمد علام قائمًا بأعمال وكيل «الشباب والرياضة» بالدقهلية

أصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم ١٣٥٢ لسنة ٢٠١٩ بندب أحمد أشرف السيد علام مدير إدارة شباب بلقاس للقيام بعمل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلفا لرياض جمال الدين وكيل الوزارة الحالى الذى بلغ السن القانونية للمعاش.



وشمل قرار وزير الشباب والرياضة أن يكون قرار الندب القيام بالعمل لمدة عام أو لتاريخ الإحالة للمعاش أيهما أقرب.

