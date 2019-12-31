«التضامن»: الكشف عن تعاطى المخدرات لـ120 ألف موظف

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أعدت مشروع قانون يقضى بفصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء والذى بدوره أحاله إلى البرلمان.



وأفادت الوزارة فى تصريحه، بأنه تم الكشف على 120 ألف موظف من العاملين بـ28 وزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها على مستوى 23 محافظة مع التركيز على المرافق الحيوية، موضحة أن نسبة التعاطى بين العاملين انخفضت لتصل إلى 2% حاليًا بعدما كانت 8% فى شهر مارس 2019 فى بداية حملات الكشف المفاجئة.



وأوضحت أن من يثبت تعاطيه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، كما أن هناك 25 ألف موظف تقدموا للعلاج من الإدمان طواعية من تلقاء أنفسهم عن طريق الخط الساخن "16023" خلال هذه الفترة، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم بالمجان وفى سرية تامة.