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تكنولوجيا

أفضل 3 ساعات ذكية في 2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أطلقت العديد من الشركات عام 2019 نماذج مختلفة ومتنوعة من الساعات الذكية، لكن بعض هذه الساعات فقط لاقى اهتماما كبيرا من المستخدمين وحصل على تقيم ممتاز منها ومن الخبراء.

Apple Watch Series 5
تأتي هذه الساعة بشاشة OLED بمقاس 1.8 بوصة، ومعالج Apple S5، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت.

وتدعم برنامج تشغيل WatchOS 6، والقدرة على الاتصال عبر وBluetooth وLTE وWi-Fi، إضافة لاحتوائها على أنظمة GPS لتحديد المواقع.

كما تحوي هذه الساعة على ميزة Always-on display التي ظهرت لأول مرة في ساعات آبل، ويمكن التحكم بها عن بعد عبر الأوامر الصوتية.

Samsung Galaxy Watch Active 2
تعمل هذه الساعة بشاشة Super AMOLED بمقاس 1.2 بوصة، ومعالج ثنائي النوى بتردد 1.5 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت.
ويمكن استعمال Active 2 تحت الماء على عمق يصل إلى 50 م، كما تدعم ميزة الشحن اللاسلكي، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، وفيها شريحة NFC لتحديد المواقع، وبطارية تكفيها لتعمل لأكثر من 60 ساعة متواصلة.

Fitbit Versa 2
زودت هذه الساعة بشاشة AMOLED تدعم خاصية Always-on displa، وذاكرة داخلية بحجم 2.5 جيجابايت، وبطارية تكفيها لتعمل 4 أيام، ونظام تشغيل Fitbit OS الذي يربطها مع أجهزة Android وiOS.

وتدعم هذه الساعة الاتصال مع الأجهزة الأخرى عبر Bluetooth وNFC وWi-Fi، ولها هيكل يمكن من استعمالها تحت الماء ويحميها من الغبار والصدمات.

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