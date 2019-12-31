غدًا.. انطلاق المؤتمر الحزبي الأول لـ«مستقبل وطن» بالوادي الجديد

تنطلق فعاليات المؤتمر الحزبي الأول لحزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الأربعاء، لمناقشة عدة محاور سياسية وخدمية.



أكد الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير مكتبة مصر العامة بالخارجة، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن المؤتمر هو المؤتمر الأول للحزب عقب تشكيله النهائي الذي جري اعتماده يوم 19 ديسمبر 2019، بهدف مناقشة عدة محاور سياسية تنظيمية وخدمية مجتمعية.



وأضاف محسن، أن المؤتمر سيعقد الساعة 7.30 مساء غٍد الأربعاء بقاعة " ليلتي" بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة، بحضور أعضاء وكوادر الحزب، وعلى رأسهم أمين عام الحزب بالمحافظة، النائب جمال آدم، والأمناء المساعدين، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والطبيعية والحزبية بالمحافظة، وبعض الشخصيات السياسية ورموز العمل السياسي والنيابي بالوادي الجديد.



ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش 3 محاور أولهما المحور التنظيمي السياسي والثاني محور التعليم ومشكلاته ومحور الطرق ومشكلاته بالمحافظة من خلال رصد أعضاء الحزب لأبرز وأهم المشكلات في هذين المحورين.