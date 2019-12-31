-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. انطلاق المؤتمر الحزبي الأول لـ«مستقبل وطن» بالوادي الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:02 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
محمد علي مهدي
طباعة
تنطلق فعاليات المؤتمر الحزبي الأول لحزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الأربعاء، لمناقشة عدة محاور سياسية وخدمية.

أكد الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير مكتبة مصر العامة بالخارجة، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن المؤتمر هو المؤتمر الأول للحزب عقب تشكيله النهائي الذي جري اعتماده يوم 19 ديسمبر 2019، بهدف مناقشة عدة محاور سياسية تنظيمية وخدمية مجتمعية.

وأضاف محسن، أن المؤتمر سيعقد الساعة 7.30 مساء غٍد الأربعاء بقاعة " ليلتي" بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة، بحضور أعضاء وكوادر الحزب، وعلى رأسهم أمين عام الحزب بالمحافظة، النائب جمال آدم، والأمناء المساعدين، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والطبيعية والحزبية بالمحافظة، وبعض الشخصيات السياسية ورموز العمل السياسي والنيابي بالوادي الجديد.

ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش 3 محاور أولهما المحور التنظيمي السياسي والثاني محور التعليم ومشكلاته ومحور الطرق ومشكلاته بالمحافظة من خلال رصد أعضاء الحزب لأبرز وأهم المشكلات في هذين المحورين.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

منذ حوالي 4 ساعات

استمتعوا بالعيد.. الأرصاد تكشف ملامح «طقس الميلاد»

منذ ساعتين و 25 دقيقة

السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء «جامعة رشيد»

منذ حوالي 20 ساعة

«90 دقيقة» يفضح ادعاءات «ناشط البويه»: هذا ما سجلته الكاميرا

الصور

image description

أسعار بابا نويل و«شجرة الميلاد» بالمحلات (صور)

image description

شباب وسط البلد يستقبلون عام 2020 بـ«السيلفى» مع «بابا نويل»

image description

احتفالات رأس السنة تنعش سوق الخمور ( صور)

image description

حكاية «عم حسين» مع احتفالات رأس السنة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

بينهم مصريان.. أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

قصة «عارية ليفربول» في الأهرامات: نشرت الفيديو وطارت لموسكو

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

أعراض خطيرة للأحذية الرياضية الحديثة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

الرئيس نيوز

أبو الغيط: هناك إجماع عربى على رفضِ التدخلات غير العربية فى ليبيا

مسابقة للتعينات الحكومية فى العام الجديد.. ونظام جديد لتحويل الأموال| «النشرة الاقتصادية» اليوم

بعثة الأمم المتحدة في العراق تنفي إجلاء موظفيها من المنطقة الخضراء

5 مليارات جنيه أرباح البورصة في آخر جلسات 2019

منوعات

10 طرق.. كيف تستقبل 2020 بإيجابية؟

طالبة روسية.. تعرف على شبيهة "جينيفر لوبيز"

أغرب 9 طقوس عالمية للاحتفال بالعام الجديد

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

كشكول

بالصور.. أخطاء بالنماذج الاسترشادية تثير غضب طلاب الثانوية العامة

مجلس جامعة المنوفية يعقد جلسة ديسمبر "برئاسة مبارك"

تنبيه هام للمتقدمين لتعاقدات 120 ألف معلم

"شوقي": التعلم الذاتي هدف بنك المعرفة

إسلام سياسي

خبير حركات إسلامية: أردوغان يسعى لجعل ليبيا ساحة صراع لتصفية حسابات

قيادي إخواني منشق: صناعة الكائن اللامنتمي هدف مخطط التنظيم الدولي في المنطقة العربية

"خريجي الأزهر" تستنكر الهجوم على المدنيين في الكونغو

الإفتاء في 2020.. قوافل إفتائية في العالم.. ومواجهة الانحرافات الفقهية

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حاجة واحدة بـ طريقتين
سيد عبدالقادر
عام ســقوط الدولار ... والأشــــرار
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
المزيد

الثقافة

«ثقافة القليوبية» تحتفل برأس السنة بحفلات وأمسيات

مدير دار كنوز للنشر: 100 حفل توقيع تثري مهرجان "الأيام الثقافي"

ياسر رمضان: مهرجان الأيام الثقافي للكتاب يعزز التبادل الإبداعي

«مهرجان الأيام للكتاب».. منارة ثقافية في البحرين

صفحتنا ع الفيس بوك