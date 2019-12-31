ترامب: بوتين شكرني على مساعدتنا لروسيا في إحباط هجوم سان بطرسبرج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبّر فيه الأخير عن شكره للولايات المتحدة لمساعدتها موسكو في إحباط هجوم إرهابي كان مخططا تنفيذه في عطلة رأس السنة الجديدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.



وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "اتصل بي الرئيس الروسي بوتين لشكري وشكر الولايات المتحدة على إبلاغهم بالهجوم الإرهابي الذي كان مخططا له في مدينة سان بطرسبرج الجميلة جدا، تمكنا من الإمساك بالمشتبهين سريعا، مع إنقاذ العديد من الأرواح. تنسيق عظيم ومهم".



وأعلنت وكالة الاستخبارات الروسية، أمس الأول الأحد، إحباط العمل الإرهابي بفضل معلومات من زملاء من الولايات المتحدة، موضحة أن المشتبهين خططوا لتنفيذ الهجوم في مكان مزدحم خلال العطلة.



وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أمس الاثنين، إن مشتبهين روسيين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.