الوطنية للانتخابات تعلن أسماء مستشفيات الكشف على مرشحى الجيزة وملوى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 49 لسنة 2019، بشأن تعديل مسمى جهات إجراء توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح للانتخابات التكميلية على الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة، ومقرها مركز شرطة ملوي بالمنيا، وذلك بعد وفاة نائبيهما.



ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي جاء نص مادته الأولى: أن "يعدل مسمى الجهة التي سيتم توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح ليصبح على النحو التالي:



1-مستشفى أم المصريين العام بالجيزة، وذلك بالنسبة للدائرة الأولى ومقرها الجيزة.



2- مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، وذلك بالنسبة للدائرة السابعة ومقرها ملوي.



فيما تضمنت المادة الثانية تنفيذ القواعد المنظمة لهذا الشأن والواردة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 45 لسنة 2019.



وينص القرار رقم 45 لسنة 2019 السابق صدوره من الهيئة على القواعد المنظمة للكشف الطبي، حيث نص في مادته الثانية على أن "تجرى الجهة بكل محافظة الكشوف والفحوص الطبية اللازمة للمرشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له، وتحرر تقريرًا بالنتيجة تسلمه إلى طالب الترشح شخصيًا مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها الجهة فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية المحددة من وزارة الصحة مقابل إجراء الكشوف الطبية والفحوص اللازمة.



وبالنسبة للمادة الثالثة من القرار 45 لسنة 2019، فإنه يتضمن: "تتلقى لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بكل من الدائرتين، تقارير الكشف الطبى من طالبى الترشح مع أوراق ترشحهم، وتحويلها إلى لجنة فحص طلبات الترشح والتي تتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض".



أما المادة الرابعة من القرار ذاته فتنص على أن "يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوص الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشيح لاستكمال أوراقه في الموعد المحدد".