8 نصائح لكبار السن للوقاية من الحساسية

يعتبر كبار السن من أكثر الفئات المُعرضة للإصابة بنزلات البرد والالتهاب الرئوى الذي تنتج عنه الإصابة بالحساسية، وهي أكثر الأمراض انتشارًا خلال فصل الشتاء، لذا يوضح موقع health بعض النصائح لهم للوقاية من الإصابة بالحساسية.



- تجنب الإصابة بالبرد والنزلة الشعبية الحادة، فبداية الرشح أو العطس هي مؤشر للإصابة بالحساسية، فعليك معالجة البرد بصورة سريعة فور الإصابة.

- الإكثار من مشروبات فيتامين سى حتى تقي نفسك من الإصابة بنزلات البرد.

- تجنب التدخين وارتداء الماسك لمنع العدوى.

-عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمُغلقة التي تنعدم فيها مصادر الهواء، مما يؤدى إلى امتلاء الجو بالفيروسات التي يسهل أن تنتقل من شخص لآخر.

-عدم التعرض للبرودة بعد الدفء، كما أن تشغيل المدفأة فى المكان المغلق، ثم الخروج إلى مكان بارد بشكل مفاجئ، يعرض للإصابة بالحساسية.

- تهوية المنزل بصورة مستمرة، فتهوية أغطية الأسرة والمفروشات من الأمور الأساسية التي تجنبك الإصابة بالحساسية.

- تناول الأطعمة الغنية بعنصر المغنسيوم كالخضروات الورقية، الشيوكولاتة الداكنة، فضلًا عن شرب اللبن الرائب.

- تناول الفواكه يعمل على مقاومة الحساسية، فمن الضرورى تناول البرتقال واليوسفي، التفاح والفراولة.