أغنى رجل أعمال في الجزائر ينفي التهم الموجهة إليه

بدأت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، في محاكمة رجل الأعمال الجزائري إسعد ربراب المتهم مع آخرين (شركتين) بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة روس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال التصريح الجمركي الخاطئ.



والشركتان المتهمتان في القضية هما كل من شركة "ايفيكو" وهي فرع من فروع شركة "سيفيتال" المملوكة لربراب وبنك الإسكان للتجارة "هاوسينج بنك".



وخلال إجراءات المحاكمة اليوم أنكر ربراب كل الاتهامات الموجهة له.



ويعد ربراب أغنى رجل أعمال في الجزائر، وتبلغ ثروته 3.8 مليار دولار، ويملك مجمع "سيفيتال" للصناعات الغذائية وسلسلة محلات التجزئة "أونو" وشركات أخرى للنقل والمنتجات الكهربائية، ويعتبر أغنى رجل في المنطقة المغاربية (شمال إفريقيا) بحسب مجلة فوربس، والسادس في القارة الإفريقية.