«دون ركاب».. أزمة جديدة تعصف بالخطوط الجوية القطرية

رصدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، آخر الأزمات التي تمر بها شركة الخطوط الجوية القطرية حيث بدأت الشركة في تسيير رحلات قصيرة المدى ودون ركاب، الأمر الذي من شأنه إلحاق خسائر اقتصادية للشركة القطرية.



وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، إن 7 طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية، عادت دون ركاب إلى الولايات المتحدة بعد يوم من نقلها من سياتل إلى الدوحة.



وأوضحت أنه تم تسليم طائرات من طراز "بوينج 787 دريملاينر" إلى شركة الخطوط الجوية القطرية من إيفريت بالعاصمة واشنطن، حيث تم بناء الطائرات هناك، ولكن بعد يوم واحد فقط من التسليم، عادت الطائرات من الدوحة إلى فيكتورفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



ووفقًا لما ذكره التقرير، يُعرف هذا الموقع في شمال غرب لوس أنجلوس، باسم "حاملة الطائرات"، إذ يتم تخزين العديد من الطائرات به، بما في ذلك عشرات من الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" الموقوفة عن العمل.



وذكرت الصحيفة، أن مطار جنوب كاليفورنيا يعد أيضًا موطنًا لتجهيز الطائرات "بوينج" للخدمات التجارية.



وأشار التقرير إلى أن المسافة بين "إيفريت" بواشنطن، و"فيكتورفيل" بولاية كاليفورنيا، تبلغ 953 ميلًا، وبدلًا من ذلك، حلقت الطائرات السبع على مسافة 15.630 ميل في غضون يومين فقط.



وقالت "الإندبندنت" إن كل طائرة حلقت 16 مرة أكثر من اللازم، وأحرقت ما لا يقل عن 150 طنًا من الوقود على متن الرحلات.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه في الشهر الماضي، حلقت طائرة "بوينج 747" فيما يُعتقد أنها أقصر رحلة على متن الطائرة على بعد أربعة أميال فقط.



وفي الشهر الماضي أيضًا، قامت الخطوط الجوية القطرية، بتشغيل رحلة بين مدينتين استغرقت تسع دقائق فقط، كما قامت الشركة القطرية برحلات جوية بين ماستريخت في هولندا ولييج ببلجيكا، والتي تفصل بينهما مسافة 24 ميلًا فقط.