-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يناقش الخطط المستقبلية لـ«اقتصادية قناة السويس»

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:30 م
السيسي
السيسي
طباعة
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم «الثلاثاء»، مع المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً.

وذكر المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي عرض مخطط تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية بالهيئة، وكذا الموقف المالي فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، وجهود تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال حسن إدارة الموارد وتعظيم حجم الاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة ومراكز الصادرات، التي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

كما استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتيبات تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي خلال الربع الأول من عام 2020 للتعريف بنشاط الهيئة وما بها من إمكانيات وأصول، والترويج للفرص الاستثمارية بالهيئة مع الشركاء الدوليين على أرض الواقع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض ملامح خطة الهيئة حتى عام 2025 ومحاورها المختلفة في هذا الصدد، التي تهدف بالأساس إلى توطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا، وإنشاء قاعدة تصديرية للمحيط الجغرافي العربي والإفريقي، وكذا تطوير موانئ العين السخنة والطور والأدبية، التابعة للهيئة، وذلك بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

«90 دقيقة» يفضح ادعاءات «ناشط البويه»: هذا ما سجلته الكاميرا

منذ حوالي 10 ساعة

أول تصريح لغصن بعد وصوله لبنان: لم أفر من العدالة

منذ حوالي 17 ساعة

أسرة قتيل بطلق ناري تٌحطم محتويات «قصر العيني الفرنساوي»

منذ حوالي 4 ساعات

بمناسبة العام الجديد.. صرف معاشات يناير غدًا

الصور

image description

أسعار بابا نويل و«شجرة الميلاد» بالمحلات (صور)

image description

شباب وسط البلد يستقبلون عام 2020 بـ«السيلفى» مع «بابا نويل»

image description

احتفالات رأس السنة تنعش سوق الخمور ( صور)

image description

حكاية «عم حسين» مع احتفالات رأس السنة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

الأكثر قراءة

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

بينهم مصريان.. أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

قصة «عارية ليفربول» في الأهرامات: نشرت الفيديو وطارت لموسكو

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

أعراض خطيرة للأحذية الرياضية الحديثة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

الرئيس نيوز

ترامب: توقيع اتفاق التجارة الأوّلي مع الصين في 15 يناير المقبل

توقعات لبنانية بإعلان حكومة حسّان دياب الخميس

فتح حديقة الحيوان بمناسبة عيد الميلاد. والسعر مفاجأة

بيان يحسم حالة قابوس الصحية: السلطان لم يمت

منوعات

10 طرق.. كيف تستقبل 2020 بإيجابية؟

طالبة روسية.. تعرف على شبيهة "جينيفر لوبيز"

أغرب 9 طقوس عالمية للاحتفال بالعام الجديد

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

كشكول

رئيس جامعة بنى سويف يعلن عن حزمة من المشروعات الجديدة

"عزب" يتابع امتحانات المنيا الثانوية الميكانيكية العسكرية

بالفيديو.. طالب بحقوق حلوان ينشر إجابته من داخل اللجنة علي "تيك توك"

مجلس جامعة سوهاج يوافق على إنشاء جامعة أهلية

إسلام سياسي

خبير حركات إسلامية: أردوغان يسعى لجعل ليبيا ساحة صراع لتصفية حسابات

قيادي إخواني منشق: صناعة الكائن اللامنتمي هدف مخطط التنظيم الدولي في المنطقة العربية

"خريجي الأزهر" تستنكر الهجوم على المدنيين في الكونغو

الإفتاء في 2020.. قوافل إفتائية في العالم.. ومواجهة الانحرافات الفقهية

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حاجة واحدة بـ طريقتين
سيد عبدالقادر
عام ســقوط الدولار ... والأشــــرار
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
المزيد

الثقافة

«ثقافة القليوبية» تحتفل برأس السنة بحفلات وأمسيات

مدير دار كنوز للنشر: 100 حفل توقيع تثري مهرجان "الأيام الثقافي"

ياسر رمضان: مهرجان الأيام الثقافي للكتاب يعزز التبادل الإبداعي

«مهرجان الأيام للكتاب».. منارة ثقافية في البحرين

صفحتنا ع الفيس بوك