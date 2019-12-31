48 ساعة لتنفيذ قرار نقل 1102 موظف إلى الشهر العقارى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القرار رقم 3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل 1102 موظف، من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.



صدر القرار بناءً على عرض سابق من وزير العدل المستشار عمر مروان، على رئيس الوزراء، بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقاري.



وبناءً عليه أصدر "مدبولي" قراره المتقدم، كما وجه بتنفيذ إجراءات النقل للأسماء طبقًا للكشوف المرفقة بالقرار للعمل بمصلحة الشهر العقاري، وأمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التي يعمل بها الموظفون الجدد بتنفيذ القرار في موعد غايته 48 ساعة.

