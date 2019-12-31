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مصر

«182 ألف جنيه» ما سر ارتفاع سعر المتر بمدينة بدر؟

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:28 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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كشفت وزارة الإسكان في بيان رسمي، أمس الإثنين، عن بيع عدد من المحال التجارية في مزاد علني بمدينة بدر، بلغ سعر المتر في إحداها 182 ألف جنيه، ما أثار تساؤلات عديدة، بين متخوف من عدم قدرة المواطنين علي الشراء، وآخر يشيد بارتفاع الأسعار؛ لأنها تخطت أرقامًا قياسية استثماريًا.

فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان، لـ"الدستور" أن السبب الرئيسي في هذا الأمر، هو تدخل الدولة بكل قوة؛ لفتح الاستثمار في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قبل نحو 3 سنوات، وهذا ما أضاف كثيرًا للمناطق الملاصقة لها ومن بينها مدينة بدر.

وأشار المصدر إلى أنه في مطلع عام 2015 طرحت وزارة الإسكان قطع أراضٍ على المواطنين بسعر 200 جنيه، ولم تلق وقتها قبولا كبيرا، وعندما بدأ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نهاية أبريل من نفس العام، ثم أعلنت الوزارة عن طرح أراضٍ في مدينة بدر في شهر أغسطس، أي بعد أشهر قليلة من بدء تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، طرحتها وزارة الإسكان بألفي جنيه، وتم حجزها بالكامل في وقت قصير جدا قد لا يتخطى يوما واحدا.

وتابع المصدر أن خريطة جذب راغبي الاستثمار العقاري تغيرت كثيرا عقب تدشين مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كانت تتصدر مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد الإقبال على الاستثمار العقاري دونها بكثير كانت مناطق بدر والشروق والعبور، فيما تحول الأمر، حاليا بالإقبال على المناطق الأخيرة للسبب المذكور سلفا.

وأكد أنها ظاهرة إيجابية كونها مرتبطة بالعرض والطلب، ولا علاقة لها بالقدرة الشرائية، حيث تعمل الدولة من خلال وزارة الإسكان على سبيل المثال باستهداف كافة الشرائح المجتمعية، بدءا من معدومي الدخل وصولا للأثرياء، حيث تنفذ مشروعات للجميع، ومن يستطيع الشراء في أي منها يتقدم حسب إمكانياته.

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