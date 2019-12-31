السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء «جامعة رشيد»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 664 لسنة 2019، بإنشاء جامعة رشيد الخاصة، بالمنطقة العمرانية الجديدة - رافد الطريق الساحلي - مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.



تضم الجامعة كليات: الهندسة، والعلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

