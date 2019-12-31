«فريد»: نستهدف جذب 5 شركات جديدة للقيد بالبورصة فى 2020

قال محمد فريد رئيس البورصة إن عملية التطوير للبورصة خلال العام الماضي كانت على رأس قائمة أولويات البورصة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإفصاح والتطورات التكنولوجية.



وأضاف فريد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن نحو 228 شركة التزمت بالإفصاح الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هناك عدة خطوات تمت فيما يتعلق بآليات التواصل مع الشركات المقيدة للكشف عن نتائج أعمالها خاصة تلك التي تستهدفها صناديق الاستثمار الأجنبية، حيث تم الوصول بـ57 شركة إلى الإفصاح باللغة الأجنبية.



وأوضح فريد أن العام الماضي شهد عدة ورش عمل لتطوير أداء مديري علاقات المستثمرين، فضلًا عن تطوير إدارة جذب الشركات للقيد بالبورصة، حيث تم التواصل مع 235 شركة ونستهدف قيد 5 شركات خلال 2020.



وألمح فريد إلى أن عملية جذب الشركات تستغرق بعض الوقت نظرًا للالتزام بالقواعد، لافتًا إلى أن إنهاء إجراءات قيد زيادات رءوس أموال الشركات يحتاج إلى خفض الفترة الزمنية البالغة 58 يومًا، فضلًا عن إعادة هيكلة قطاعات السوق بأكمله.