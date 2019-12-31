الأنبا توماس عدلي يترأس "رتبة توبة" بكنيسة العذراء

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، شارك في إتمام طقس "رتبة توبة" في كنيسة السيدة العذراء "أم النور" بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدأت السهرة الروحية بصلاة الشكر، والمزمور الخمسين، أعقبهما تأمل وشرح عن ماهية سر التوبة، وأهمية وأن التوبة هي الاحتفال بمحبة ورحمة الله علينا.



ثم قاد شباب وخدّام الكنيسة السهرة بالتأملات وشرائح البوربوينت عن فحص الضمير ثم بدأت الاعترافات، التي اشترك في إتمام طقسها الأنبا توماس عدلي، ورعاة الكنيسة الأب أبرام مرجان، والأب ميشيل عبدالله، كما اشترك أيضًا الأب مرقس صالح، والأب بيوس فرج.



وعلى صعيد آخر، تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برأس السنة الميلادية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك.

