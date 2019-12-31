بيت التطوع بجامعة القاهرة يستقبل 25 ألف طالب

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن بيت التطوع بجامعة القاهرة استقبل 25 ألف طالب بالجامعة منذ افتتاحه في أغسطس الماضي وحتى الآن.



وأضاف الصندوق في تصريحات، أن عدد المتطوعين لدى الصندوق يصل إلى 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، شاركوا فى تدشين العديد من المبادرات منها مبادرة "مصلحتك" للموظفين، حيث تمت توعية 100 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة بأضرار المخدرات، ومبادرة "توصل بالسلامة" للسائقين، حيث تمت توعية 200 ألف سائق بخطورة الإدمان بالمحافظات المختلفة، علاوة على مبادرة "خدعوك فقالوا" وتمت توعية 300 ألف عامل مهني والعديد من الأسر وأولادهم بجانب إطلاق العديد من المبادرات الأخرى بالأعياد والمصايف ودور الأيتام‪.



وأشار "عثمان" إلى أنه على صعيد حملات الكشف المبكر عن المخدرات، فقد انخفضت نسبة الحالات الإيجابية بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 1% حاليًا، بعدما كانت 12% عام 2015 نتيجة تكثيف الحملات.