الكاثوليكية: الندوة السنوية للشباب في يناير

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكلية الإكليريكية بالمعادي، أعلنت عن الندوة السنوية لكل الشباب الذين يرغبون في البحث عن الدعوة الخدمية.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الندوة ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من يناير المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق الثلاثين من الشهر نفسه.



وتشمل الندوة عدة فقرات روحية وترفيهية مجانا، وعلي الشباب الشباب المتقدم لهذه الندوة إعطاء علم لكاهن كنيستهم عن رغبتهم في الحضور، ثم يقومون بالتواصل مع الأب المنشط الدعوات الخاص بإيبارشيتهم لذلك نرجو تشجيع الكهنة والخدام في كل الكنائس الكنيسة لتنشيط هذه الندوة.



وعلى صعيد آخر، تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برأس السنة الميلادية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك.