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مصر

انتشار القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
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فى إطار احتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد وتنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية.

وتم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية فى نطاق مسئوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنيين خلال الاحتفالات.

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