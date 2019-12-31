الكنيسة تستعين بمقولة للبابا كيرلس في تهنئتها بالعام الجديد

هنأ القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشعب القبطي بحلول رأس السنة الميلادية.



واستعان القس بولس، في بيان التهنئة الذي صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بمقوله للبابا الأسبق القديس كيرلس السادس، والذي قال خلالها: "ليكن العام الجديد عام سلام وتقدم في معرفة الرب يسوع".



وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لختام آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير 2020، بعدما استغرق 42 يومًا مُتصلة، سهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

