التضامن: التوسع فى مشروعات المتعافين من الإدمان

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتوسع في تمويل إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن بعد علاجهم من الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، في إطار إعادة تأهيل المتعافين ودمجهم في المجتمع مرة أخرى كأفراد نافعين لمجتمعهم وأسرهم، حيث يتم توفير قروض لهم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.



وطالبت وزيرة التضامن، بضرورة تدريب الإخصائيين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية، على كيفية التعامل مع الأطفال ورفع الوعي بخطورة المخدرات وأضرارها وسبل العلاج والتعافي.



وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم إعداد 105 دورات تدريبية للأئمة والدعاة والقساوسة والأطباء والتمريض خلال 2019، ليمتد دورهم الفعال فى توصيل رسائل توعوية عن أضرار الإدمان إلى الجمهور العام.