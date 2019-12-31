صندوق مكافحة التعاطي: استهداف 10 آلاف مدرسة و400 ألف شاب في 2019

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مقر الصندوق لاستعراض خطة العمل في المرحلة المقبلة، وكان في استقبالها عمرو عثمان مدير الصندوق.



وخلال زيارة "القباج" تم استعراض نتائج أعمال الصندوق خلال 2019، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في مجال خفض الطلب على المواد المخدرة والخدمات المقدمة لعلاج الإدمان وحملات الكشف المبكر عن المخدرات والأبحاث والدراسات المقدمة من قبل المرصد الإعلامي للصندوق، إلى جانب ترسيخ التعاون الدولي مع الجهات المعنية بالقضية، حيث تنوعت الأنشطة ما بين حملات إعلامية للتوعية بأضرار المخدرات وورش عمل ومبادرات ميدانية ومسابقات علمية وبحثية ورياضية ومعسكرات شبابية وعروض مسرحية وتدريبات والتي هدفت إلى رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة بأساليب تناسب الفئات المستهدفة.



وقد تم استهداف ما يقرب من 10 آلاف مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك التعليم الأزهري، واستفاد منها 1.5 مليون طالب وطالبة بفئات عمرية من 10 إلى 16 سنة، كما استفاد من هذه الفعاليات ما يقرب من مليون طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد العليا والخاصة.



وفي إطار الحرص على تنمية بيئة رياضية رافضة لثقافة المخدرات، تم استهداف 400 ألف شاب في 640 مركز شباب بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة‪.