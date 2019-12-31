عمان: السلطان قابوس فى حالة مستقرة

أفاد بيان أصدره ديوان سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، بأن السُلطان قابوس بن سعيد- سلطان عمان- يتابع برنامج العلاج المقرر، وأنه في حالة مستقرة، معربًا عن تمنياته له بمزيدٍ من التحسّن، وصولًا إلى النتائج المرجوة.



وفي سياق متصل، أعرب السُلطان قابوس، حسب بيان لديوان السلطنة بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم، عن شكره وتقديره لأبناء شعبه في كل أنحاء الوطن على ما یبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم.



وتمنى للبلاد مزيدًا من التوفيق والتقدم والنماء؛ لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها- وفق البيان.