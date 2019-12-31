«فيسبوك» يتصدر أكثر التطبيقات متابعة خلال 10 سنوات

كان "فيسبوك - ماسنجر- واتساب، إنستجرام" أكثر أربعة تطبيقات تم تحميلها على الهواتف في عقد 2010، وفق تصنيف نشرته شركة "آب آني" الأمريكية المتخصصة.



وفازت شركة "فيسبوك" في المراكز الأربعة الأولى من خلال منصتها الرئيسية وتطبيقات الرسائل الخاصة بها، حيث اشترت "إنستجرام" في العام 2012 و"واتساب" في العام 2014 إضافة إلى تطبيق "ماسنجر".



وتهيمن الشبكات الاجتماعية إلى حد كبير على هذه القائمة مع "سنابتشات" و"تيك توك" "المركزين الخامس والسابع"، وهما منصتان نالتا استحسانًا من الشباب وكذلك "يوتيوب" و"تويتر".



كما جاءت خدمة "سكايب" أيضا ضمن المراكز العشرة الأولى القائمة.



وفيما يتعلق بألعاب الفيديو، تصدرت "سابواي سورفر" و"كاندي كراش ساجا" و"تامبل ران 2" قائمة أكثر ألعاب تم تحميلها خلال العقد 2010.



وظهرت "نتفليكس" و"تيندر" و"باندورا ميوزيك" في قائمة أكثر التطبيقات إنفاقًا من المستخدمين، وتلتها "تنسنت فيديو" و"لاين" للرسائل الفورية والمكالمات الصوتية والفيديو.