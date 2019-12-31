«التضامن» تنقذ شابًا مقيمًا فى صندوق

فى استجابة فورية لبلاغ ورد لفريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، عن وجود شاب يتخذ من صندوق حديدي مأوىً له بأحد الشوارع المؤدية لميدان التحرير بالقاهرة.



توجه الفريق لمكان الشاب وتبين أنه يدعى خالد م ر، ويبلغ من العمر ٤٦ عامًا قضى منها ٣١ عامًا في الشارع، بعد أن توفي والديه، وخرج إلى الشارع ليواجه مصيره وحيدًا بلا مأوى، وتكفل برعايته صاحب كشك بيع صحف أمام سنترال باب اللوق والذى سمح له بالإقامة داخل صندوق حديدي، ويقوم أحد أفراد أمن السنترال بغلق الصندوق عليه حتى الصباح.



ونجح الفريق بعد محاولات عديدة لإقناعه واستقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، وعليه تم استقباله بدار «عقيلة السماع» للرعاية بحلوان، ليتلقى كل أوجه الرعاية وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع مرة أخرى.



هذا ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات انتهاكات دور الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى، على الخط الساخن «١٦٤٣٩»، وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بالوزارة.