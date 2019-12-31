خطة أمنية للسيطرة على الشقق المفروشة فى رأس السنة

كشفت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لحماية الآداب استعدت لمواجهة المساس بالقوانين المنظمة لحماية الآداب والحفاظ على المجتمع من الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.



وأكدت المصادر، أنه تم إعداد خطة أمنية لمنع استخدام الشقق المفروشة أوكارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم وضعها تحت المراقبة، وكذلك التشديد على حراس العقارات بسرعة الإبلاغ عن حالات الاشتباه، ومراجعة زوار الشقق المفروشة، خصوصًا في ليلة رأس السنة.



وأشارت المصادر إلى تنسيق الجهات المختصة مع ملاك الشقق للتأكد من هوية المستأجرين، ومنع استضافة فتيات تحوم حولهن الشبهات مع عدم وجود صلة قرابة بالمستأجر.



وأضافت المصادر، أن التكثيف الأمني يقع في محيط دوائر أقسام شرطة الدقي، المهندسين، العجوزة، التجمع، المعادي، الرحاب، وأكتوبر؛ لمنع إقامة حفلات مجون في تلك الأماكن الراقية.