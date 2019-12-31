الليلة.. عمرو دياب يُحيي حفل رأس السنة بالغردقة

يُحيي الفنان عمرو دياب مساء اليوم، حفلًا غنائيًا بمنطقة المارينا بخليج "أبوسومة" جنوب الغردقة، وذلك ضمن احتفالات ليلة رأس السنة.



من جانبه أكد مصدر خاص لـ"الدستور"، أن مديرية أمن البحر الأحمر وضعت خطة أمنية لتأمين الحفل ونشر القوات في محيط الحفل وعلى المداخل الرئيسية والطرق المؤدية للحفل لتأمين المحتفلين، مشيرًا إلى أن الفنان عمرو دياب وصل إلى مدينة الغردقة صباح اليوم، لإحياء حفلة بإحدى المنتجعات السياحية جنوب المدينة.



وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن مديرية أمن البحر الأحمر نشر قوات التأمين بجميع المناطق الحيوية بمدينة الغردقة وعلى الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة من اتجاه الجنوب وتحديدًا كمين المطار الجنوبي، وكمين الأحياء شمالًا.