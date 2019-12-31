الصفدي: تراجع دور الوزارات سبب التدهور الاقتصادي اللبناني

قال الوزير والنائب اللبناني السابق محمد الصفدي، إنه لابد من الرجوع إلى السبب الحقيقى وراء المشكلة الاقتصادية في لبنان، والسبب الحقيقى وراء الفوضى الاقتصادية والاستفادة منها من قبل الاحتكار.



وقال "الصفدي" في تغريدة له على "تويتر" أنه "في نهاية 2019 ومع بداية 2020، لا بد من الرجوع قليلا إلى أساس المشكلة الاقتصادية في لبنان، الذي كان ولم يزل عدم وجود خطة واضحة للنمو الاقتصادي، مما أسهم في قيام فوضى اقتصادية، واستفادة أهل النفوذ والكارتيلات والاحتكار".



وأشار "الصفدي" إلى أن مصرف لبنان قام في هذه الفترة باستنباط سياسات دعم القطاعات حسب الحاجة، وليس من ضمن خطة متكاملة ما أدى إلى تراجع دور وزارتي الاقتصاد والمال في المساهمة الفعالة في السياسات الاقتصادية.



وأعرب "الصفدي" عن أمله في أن تكون الخطط الاقتصادية والمشاريع الملحة هدف الحكومة الجديدة، لكى تنطلق في مسيرتها حائزة، ولو بقدر بسيط على ثقة الشعب اللبناني، متمنيا أن يحمل العام الجديد الانفراج والخير لجميع اللبنانيين.