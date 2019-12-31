الإحصاء: 42% استهلاك المنازل من الكهرباء شهريًا

سجل إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية المولدة شهريًا تراجعًا إلى حدود 13.8 ميجا. و. س، خلال سبتمبر 2019، مقابل 13.9 ميجا. و. س، خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى تراجع كمية الكهرباء المستخدمة أيضًا من 20 ميجا. و. س لـ18.4 ميجا. و. س خلال الفترة نفسها، واستحوذت الاستخدامات المنزلية على 42% من الكهرباء المستخدمة، يليها قطاع الصناعة بـ25.4%، ثم مرافق عامة وجهات حكومية بـ12.3%، واستخدامات تجارية بـ5.1%.



وأضاف أن حجم استهلاك المنازل من الكهرباء المستخدمة استقر عند 5.8 ميجا. و. س خلال سبتمبر 2019 دون تغيير عن الشهر نفسه من العام السابق، في حين تراجعت الكهرباء المستخدمة بقطاع الصناعة من 3.8 ميجا. و. س لـ5.3 ميجا. و. س، والاستخدامات التجارية من 0.8 ميجا. و. س لـ0.7 ميجا. و. س.