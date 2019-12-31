الإحصاء: مليار دولار شهريًا قيمة صادرات السلع تامة الصنع

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من السلع نصف المصنعة إلى 586.5 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي، مقابل 450.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



وأضاف جهاز الإحصاء أن الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع بلغت 1.084 مليار دولار خلال سبتمبر 2019، مقابل 1.173 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



وسجلت الصادرات البترولية ارتفاعًا إلى 367 مليون دولار خلال سبتمبر 2019 مقابل 356 مليون دولار خلال سبتمبر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 3.1%، بينما تراجعت الصادرات غير البترولية من 2.76 مليار دولار لـ 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.