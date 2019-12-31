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تقارير ومتابعات

خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريم محمود
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كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، مؤكدًا أن الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وعن محافظة القاهرة، قال شاهين لـ«الدستور»: لا توجد بها أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن موعد سقوطها بداية من الأسبوع المقبل.

ونصح المواطنين بقيادة السيارات بهدوء على الطرق، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات الجوية، ومتابعة النشرات باستمرار، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يعكر صفو احتفالات رأس السنة، قائلا: "استمتعوا بالطقس والجو فى رأس السنة، مفيش تقلبات".

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