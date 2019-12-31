استمتعوا بالعيد.. الأرصاد تكشف ملامح «طقس الميلاد»

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون مستقرًا خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح ستكون هادئة.



ونصح شاهين، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والقيادة بحذر، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية، ومتابعات النشرات باستمرار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يعكر صفو احتفالات رأس السنة، قائًلا: "استمتعوا بالطقس والجو فى رأس السنة.. مفيش تقلبات".



وكان قد قال شاهين هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتتحسن معها الرؤية في الساعة التاسعة صباحا، بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح وانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.