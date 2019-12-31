عطلة رسمية بـ11 بورصة عربية فى رأس السنة
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:47 م
أكرم عمرانطباعة
تعكف إدارات 11 بورصة عربية، على منح عامليها والجهات التابعة لها، عطلة رسمية غدًا الأربعاء، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.
جاءت على رأس تلك البورصات: "مصر، ودبي، وأبوظبي، والكويت، وقطر، والبحرين".
وتستأنف تلك البورصات، أعمالها يوم الخميس المقبل 2 يناير من العام الجديد، فيما عدا بورصة الكويت والتي ستعود للتداول يوم الأحد 5 يناير، كما تحصل بورصات العراق وفلسطين وعمَّان وتونس والمغرب على إجازة غدًا الأربعاء.
يُذكر أن سوق الأسهم السعودية «تداول»، لم تعلن عن إجازة غدا؛ وبذلك ستعمل بشكل طبيعي.
جاءت على رأس تلك البورصات: "مصر، ودبي، وأبوظبي، والكويت، وقطر، والبحرين".
وتستأنف تلك البورصات، أعمالها يوم الخميس المقبل 2 يناير من العام الجديد، فيما عدا بورصة الكويت والتي ستعود للتداول يوم الأحد 5 يناير، كما تحصل بورصات العراق وفلسطين وعمَّان وتونس والمغرب على إجازة غدًا الأربعاء.
يُذكر أن سوق الأسهم السعودية «تداول»، لم تعلن عن إجازة غدا؛ وبذلك ستعمل بشكل طبيعي.