5.13 مليار جنيه مكاسب البورصة بآخر تعاملات 2019

قلصت مؤشرات البورصة من مكاسبها التى حققتها لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات بيع قوية من قبل العرب والمصريين الأفراد، قابلتها قوى شرائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.13 مليار جنيه، لينهي العام المنقضي 2019 عند مستوى 708.2 مليار جنيه.



واختتم المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" معاملات آخر جلسات العام مرتفعا بنسبة 17. 0%، بما يعادل 24.3 نقطة لينهي التداولات عند مستوى 13961 نقطة، كما أغلق المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70" معاملاته مرتفعًا بنسبة 1.07%، بما يعادل 5.66 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 534.47 نقطة، في الوقت الذي أغلق فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" تداولاته مرتفعًا بنسبة 5. 0%، بما يعادل 7.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1398 نقطة، وسط تحين في قيم وإحجام التعاملات بلغت قيمتها نحو 639.8 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 117.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 19.55 ألف صفقة شراء وبيع.

