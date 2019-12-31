مقتل 7 دواعش بمناطق الجزيرة في العراق
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:40 م
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أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق الجزيرة العراقية، وذلك خلال عمليات إرادة النصر الصفحة الثامنة.
وقال "الزوبعي" في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الثلاثاء: "إن قوة من الاستخبارات والفرقة الخامسة عشر، تمكنت من قتل 3 انتحاريين قرب بادوش".
وأضاف: "أن طائرات التحالف الدولي قد قصفت مواقع قرب جبل المنايف في محيط قضاء البعاج، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر التنظيم الإرهابي بمنطقة الجزيرة شمال غرب الموصل".
وأشار "الزوبعي" إلى أن العمليات العسكرية ما زالت متواصلة لمطاردة "داعش"، على مشارف محافظة نينوى.
وقال "الزوبعي" في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الثلاثاء: "إن قوة من الاستخبارات والفرقة الخامسة عشر، تمكنت من قتل 3 انتحاريين قرب بادوش".
وأضاف: "أن طائرات التحالف الدولي قد قصفت مواقع قرب جبل المنايف في محيط قضاء البعاج، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر التنظيم الإرهابي بمنطقة الجزيرة شمال غرب الموصل".
وأشار "الزوبعي" إلى أن العمليات العسكرية ما زالت متواصلة لمطاردة "داعش"، على مشارف محافظة نينوى.