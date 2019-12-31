12 مصابًا من الحشد الشعبى فى أحداث السفارة الأميركية

ارتفعت حصيلة المصابين من أنصار الحشد الشعبي في العراق، إلى 12 مصابًا جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، خلال المظاهرات التي حدثت أمام السفارة الأمريكية، وفقًا لما نشرته فضائية "العربية"، اليوم الثلاثاء.



وقامت قوات الأمن العراقي بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين؛ لتوقف الشغب عند السفارة، ونجحت في إخراج المحتجين من حرم السفارة بعد أن هاجم المحتجون البوابة الرئيسية.



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.



ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته والتوقف عن التدخل في شئونه الداخلية.



وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار، مساء ‏الأحد.



واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة، وهم رافعون الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجًا على القصف الأمريكي.