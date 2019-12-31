94 ألف طلب تقنين وضع وتصالح من المحافظات

حصلت "الدستور" على البيان النهائي الخاص بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة للجهات الإدارية بكل محافظات الجمهورية وأجهزة المدن الجديدة، موضح بها أيضا إجمالي رسوم الفحص التى تم تحصيلها، وذلك منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بعملية التصالح وتقنين الأوضاع.



وحسب القائمة، قدم 93 ألفًا و966 طلب تصالح من كل محافظات الجمهورية، تم تحصيل 32 مليونًا و337 ألف جنيه منها مقابل فحص هذه الطلبات، وفيما يخص أجهزة المدن الجديدة، قدمت 664 طلبًا، تم تحصيل 483 ألفًا و680 جنيهًا منها مقابل فحص هذه الطلبات.



وتصدرت محافظة المنوفية المحافظات الأكثر إقبالًا على عمليات التصالح وتقنين الأوضاع بواقع 16624 طلبًا، تم تحصيل 2 مليون و198 ألف جنيه منها مقابل فحص الطلبات، تلتها محافظة الدقهلية بـ14591 طلبًا تم تحصيل 2 مليون و514 ألف جنيه منها مقابل فحص الطلبات، و12814 طلبًا في محافظة بني سويف، تم تحصيل 2 مليون و613 ألف جنيه منها مقابل فحص هذه الطلبات.



وظهرت محافظة القاهرة بـ 1586 طلب تقنين وضع وتصالح، و1410 طلبات قدمت لمحافظة الجيزة، و64 طلبًا فقط في محافظة الإسكندرية.



وتقدم مواطنو بورسعيد بـ 304 طلبات، و1214 طلبًا، قدمت من محافظة الإسماعيلية، و185 طلبًا من محافظة السويس.



فيما ظهرت أغلب محافظات الدلتا بأعداد كبيرة مقارنة بباقي المحافظات، حيث جاءت محافظة الشرقية بـ 7268 طلبًا، وكفر الشيخ بـ 2595 طلبًا، والبحيرة بـ 5524 طلبًا، فضلاً عن تصدر محافظات المنوفية والدقهلية بالنسبة الأعلى في كل المحافظات.



تلتها محافظات الصعيد، حيث تقدم مواطنو محافظة الفيوم بـ2394 طلبًا، وأسيوط بـ2772 طلبًا، وسوهاج بـ 285 طلبًا، وقنا بـ 1815 طلبًا، والأقصر بـ 1038 طلبًا، وأسوان بـ 399 طلبًا.



وتقدمت محافظة البحر الأحمر بـ116 طلبًا، والوادي الجديد بـ19 طلبًا مذيلة قائمة المحافظات، فيما تقدمت جنوب سيناء بـ 106 طلبات، وتقدمت شمال سيناء بـ 430 طلبًا.