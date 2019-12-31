إصابة مزارع بطلق ناري في قنا

أصيب مزارع بطلقات نارية، في قرية الفاوية التابعة لمركز دشنا، شمالي قنا، بسبب خلافات عائلية، اليوم الثلاثاء.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بإصابة "أحمد عبدالشافي حلمي" 23 عامًا، مزارع، بتهتك في الأحشاء وكسور ونزيف بالبطن، إثر إصابته بطلقات نارية، بقرية الفاوية بدشنا.



وكشف تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. م. ا" 26 عامًا، مزارع، بسبب خلافات بين المتهم وشقيق المجني عليه، فقد أطلق شقيق المجني عليه في يناير 2016 النيران على المتهم، بسبب خلافات بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 277 لسنة 2016 إدارى دشنا، وعاقبت المحكمة المتهم آنذاك بالسجن 15 سنة.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.