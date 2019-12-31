الصحة تستحوذ على نصف أرصدة أصول «إدارى الدولة» (خاص)

كشفت بيانات وزارة المالية المقدمة إلى البرلمان ضمن الحساب الختامي للموازنة العام للحكومة عن العام المالي 2019-2018، التي تنفرد بها "الدستور"، عن استحواذ وزارة الصحة على ما يقرب من نصف إجمالي أرصدة الأصول المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك وفقًا لآخر حصر أجرته الوزارة حتى 30 يونيو الماضي.



وحسب بيان المالية، فقد بلغ إجمالي أصول الجهاز الإداري للدولة في نهاية العام المالي الماضي نحو 229 مليارًا و640 مليون جنيه، كان نصيب وزارة الصحة منها نحو 100 مليار و64 مليون جنيه، تلتها الإسكان والمرافق بنحو 81 مليارًا و63 مليون جنيه، ثم أصول الوزارات المعنية بالشئون الاقتصادية وبلغت نحو 59 مليارًا و877 مليون جنيه.



وعلى الجانب الآخر، مثلت أرصدة البيئة القيمة الأدني بين أرصدة الجهاز الإداري، حيث بلغت قيمة أصولها نحو 930.6 مليون جنيه، تلتها الوحدات المعنية بالحماية الاجتماعية بقيمة 567.8 مليون جنيه.