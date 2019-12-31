حبس متهم بالتحرش بالأطفال في النهضة

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بالأطفال أثناء عودتهم من المدارس، بمدينة النهضة.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم تحرش ببعض الأطفال أثناء عودتهم من مدارسهم، وباستغاثتهم تمكن الأهالي من ضبطه وتعرف عليه أكثر من طفل تحرش بهم.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان من الأهالي، يفيد بإمساكهم بعاطل تحرش بالأطفال أثناء عودتهم من المدارس بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وبحجزه وإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.



وبسؤاله اعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.