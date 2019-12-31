عودة أكثر من مليون و350 ألف نازح عراقي خلال 2019

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عودة أكثر من مليون و350 ألف نازح إلى مناطقهم الأصلية خلال العام الحالي.



وقال مدير عام شؤون الفروع في الوزارة علي عباس - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء: "إن أكثر من مليون و350 ألف نازح عادوا لمناطقهم الأصلية عام 2019 وبواقع 240 ألفًا و140 عائلة من مخيمات النزوح بمحافظات البلاد إلى مناطق سكناها الأصلية بالمحافظات المحررة".



وأضاف: "أن محافظة الأنبار تصدرت لائحة المحافظات الأكثر استقبالًا للعائدين خلال 2019، حيث شهدت عودة 89 ألفًا و224 أسرة عائدة إلى مناطقها في جميع أقضية المحافظة، وتلتها محافظة صلاح الدين بعودة 61 ألفًا و55 أسرة، فيما حلت محافظة نينوى بالمرتبة الثالثة من حيث عودة الأسر العائدة والبالغة 44 ألفًا و383 أسرة إلى مناطقها المحررة".



وأشار إلى أن عدد العائدين إلى محافظة كركوك بلغ 19 ألفًا و132 أسرة وإلى محافظة ديالي 13 ألفًا و926 أسرة، وبلغت أعداد العائدين إلى مناطق أطراف بغداد 3420 أسرة.