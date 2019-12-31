«ثقافة القليوبية» تحتفل برأس السنة بحفلات وأمسيات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، عددًا من الفاعليات احتفالًا برأس السنة، فأقامت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة وكفر طلحة، معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما نفذت مكتبة باسوس ورشة عمل مجسم شجرة الكريسماس من ورق الفوم، بينما أعدت مكتبة أجهور الكبرى ورشة عمل كروت معايدة للعام الجديد.



تستمر بنادي تكنولوجيا المعلومات بقصرثقافة بنها فاعليات دورة تدريب مديرى الإدارات الوسطى بالفرع، حيث يتم التدريب على برنامج power point، إلي جانب افتتاح معرض فنون تشكيلية لشباب الموهوبين بقاعة الفنان رخا، منسق عام المعرض الفنان محمد عكاشة.



وعرض قصر ثقافة الطفل ببنها فيلم كارتون لأطفال حضانة الطفل السعيد النموذجية، بينما نظم قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة لتعليم "التفصيل" بنادي المرأة، إلي جانب ورشة مهارات وتكنيكات استخدام "الفرش للألوان السائلة مختلفة الوسيط" بالفنون التشكيلية.