3 أضعاف عجز فى ميزان التجارة الخارجى فى تركيا

كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن زيادة العجز في التجارة الخارجية لتركيا، بمقدار 3 أضعاف خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقًا لما نشره موقع موقع "أحوال" التركى.



وتضاعف العجز في التجارة الخارجية لتركيا على أساس سنوى في نوفمبر، حيث ارتفعت الواردات للشهر الرابع على التوالي ولم تتغير الصادرات فعليًا.



وقال المعهد الإحصائي التركي، اليوم الثلاثاء، إن العجز ارتفع إلى 2.23 مليار دولار فى نوفمبر من 672 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2018.



وأكد الموقع، أن الواردات ارتفعت بنسبة 9.7% سنويًا لتصل إلى 17.7 مليار دولار، وهي أكبر زيادة هذا العام، بينما نمت الصادرات بنسبة تقل عن 0.1% لتصل إلى 15.5 مليار دولار، تغطي 87.4% فقط من الواردات، على أساس التقويم المعدل ارتفعت الواردات بنسبة 12.7% سنويًا، والصادرات بنسبة 1%.



يتزايد الطلب على الواردات في تركيا، مما يعكس التراجع الذي سببته الأزمة الاقتصادية الحادة هذا العام، بعد أن حفزت الحكومة النمو الاقتصادي بقروض رخيصة من البنوك الحكومية، وخفض الضرائب وغيرها من الحوافز.



وقال المعهد إن الواردات زادت بنسبة 3.4% على أساس شهري فى نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر على أساس موسمى ومعدّل حسب التقويم، وقد نمت بنسبة 3.6% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، وزادت الصادرات بنسبة شهرية واحدة في نوفمبر.