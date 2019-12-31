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محافظات

820 سائحًا في «البالون الطائر» لمشاهدة آثار الأقصر

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:12 م
البالون الطائر
البالون الطائر
أ ش أ
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شهدت الأقصر تحليق 35 رحلة "بالون طائر" اليوم الثلاثاء، على متنها 820 سائحًا من جنسيات مختلفة؛ لمشاهدة الآثار والمعابد والوديان والطبيعية الخلابة.

وصرح رئيس إحدى شركات "البالون الطائر "، اليوم الثلاثاء ، بأن هناك إقبالًا كبيرًا على رحلات البالون، في ظل الاحتفال بأعياد رأس السنة وأعياد الميلاد، حيث يعد من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح خلال زيارتهم للمعالم والمقاصد الأثرية والسياحية.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، لدعم ورفع مستوى السلامة في قطاع "البالون الطائر"، لافتًا إلى أن سياحة "البالون الطائر " أصبحت واحدة من أهم أنواع "سياحة المغامرات "، حيث تصدرت الترتيب الدولي.

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني بجميع وحداتها، سواء كان ذلك من خلال سلطة الطيران المدني، أو الشركة المصرية للمطارات أو الملاحة الجوية، أوهيئة الأرصاد الجوية، بذلت جهودًا كبيرة لرفع معايير السلامة الجوية إلى حدها الأقصى في مجال الطيران بشكل عام، ومجال "البالون الطائر " بشكل خاص.

وأكد أن سلطات الطيران تفرض قيودا ورقابة صارمة على رحلات البالون، والتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني بمطار الأقصر، التي تعطي إشارة البدء للتحليق بعد التأكد من استقرار حالة الطقس.

وأكدت محافظة الأقصر اتخاذ إجراءات السلامة الكاملة، والتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة والجهات المعنية، حفاظًا على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات، مع الالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني، بالهبوط والإقلاع للبالون في المكان المحدد له والمناخ المسموح به للإقلاع والهبوط.

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