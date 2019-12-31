حجب نتيجة المتخلفين عن سداد الرسوم الدراسية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة عن شهر ديسمبر 2019 بحجب نتيجة الفصل الدراسي الأول للطلاب المتخلفين عن سداد الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2019 2020م.



جاء ذلك الإعلان عقب انتهاء آخر جلسة لمجلس جامعة أسيوط في 2019 وذلك برئاسة رئيس الجامعة وبحضور السادة النواب لمختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة، والذى توجه خلاله بالتهنئة إلى أعضاء المجلس وأسرة الجامعة بالعام الميلادى الجديد 2020، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.



وأشار الدكتور طارق الجمال إلى قيام نسبة كبيرة تتجاوز 80% من إجمالي طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن النسبة المتبقية عن السداد هى ناجمة عن عدم التزام، وليس عن عدم مقدرة مالية على السداد، خاصةً في ظل كل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها الجامعة هذا العام لدعم الطلاب غير القادرين والمتعثرين عن السداد.



ومن جانبه، كشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تخصيص إدارة الجامعة لأكثر من 3 ملايين جنيه لدعم الطلاب غير القادرين عن سداد الرسوم والمقررات الدراسية للعام الجامعي 2019- 2020، وتوجيه مناشدات متوالية للطالب الذين يواجهون صعوبات فى سداد الرسوم للاستفادة مما تقدمه الجامعة من تسهيلات شملت السداد بالكامل للطلاب غير القادرين، وتقديم قرض تعليمي للطلاب المتعثرين دون الحاجة إلى بحث اجتماعى أو شروط خاصة.



وأشار نائب رئيس الجامعة خلال الجلسة إلى أن تم بالفعل سحب البطاقات الدراسية القديمة من الطلاب وجار إعدامها، وذلك بما يحفظ انتظام وجدية سير العملية التعليمية.